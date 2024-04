“Mandatela a casa!” Uomini e Donne | la protagonista ha tutti contro | opinionisti e pubblico

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Aspazio anche a Gemma Galgani, la dama storica del programma che a meno di 2 mesi dalla fine della stagione ha dato davvero poco da parlare a. Questo perché sono state davvero poche le conoscenze che ha fatto in studio in questi mesi. Forse l’unica frequentazione degna di nota risale al 2023, tra settembre e novembre, quando è uscita con Maurizio Laudicino, di fatto l’unico cavaliere per cui sembra aver provato un reale interesse. Ma ci sta riprovando e ha provato a conoscere un nuovo cavaliere, Marco. Così la puntata diandata in onda mercoledì 3 aprile è iniziata con gli aggiornamenti sull’ultima frequentazione di Gemma Galgani. Frequentazione già finita, perché con Marco l’esterna non le ha dato alcun brio, alcuna sensazione ...