Manchester City | Guardiola difende Haaland dopo le critiche di Roy Keane

(Di mercoledì 3 aprile 2024) In Inghilterra hanno fatto discutere i commenti di Roy, che ha definito il livello di Ervingcontro l’Arsenal “così scarso che sembrava quasi un giocatore di League Two”. Ieri è arrivata anche la rispsota di Pep, che come prevedibile ha preso le difese del suo calciatore: “Non sono d’accordo, assolutamente no. E’ il miglior attaccante del mondo, ci ha fatto vincere tutto la scorsa stagione. Abbiamo giocato una partita eccezionale, ho rivisto la partita contro l’Arsenal e ci è mancato solo l’ultimo terzo di gara. Per la qualità e le diverse competenze che abbiamo,è eccezionale”. SportFace.