Manchester City-Aston Villa | Premier League | probabili formazioni | pronostici

(Di mercoledì 3 aprile 2024)è una partita della trentunesima giornata die si gioca mercoledì alle 21:15: diretta tv,. Dopo il pareggio di Anfield con il Liverpool, ilsi è dovuto accontentare di un punto anche nel big match di domenica scorsa contro l’Arsenal, terminato 0-0. Chi si aspettava una sfida ad alto tasso di spettacolo è rimasto deluso: la squadra di Pep Guardiola ha dominato il possesso ma non è riuscita a sfondare il muro eretto dai dei Gunners, impeccabili nella propria metà campo. Haaland – IlVeggente.it (Ansa)Izens sono dunque costretti sempre ad inseguire: il Liverpool si è ripreso la vetta della ...

