Manchester City-Aston Villa mercoledì 03 aprile 2024 ore 21 | 15 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Ollie Watkins infortunato

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Unche ha solo cinque punti in classifica in meno delsi presenta all’Etihad con la speranza di fare come Liverpool e Arsenal che nelle ultime due partite di campionato hanno imposto il pareggio agli uomini di Guardiola. Ins sabato hanno battuto 2-0 il Wolverhampton tenendo a distanza gli Spurs InfoBetting: Scommesse Sportive e