Maltempo in Lombardia | a marzo la pioggia di un anno La situazione dei fiumi

Milano, 1 aprile 2024 – Lombardia colpita dal Maltempo in queste festività pasquali. Nel fine settimana - in particolare sabato 30 e domenica 31 marzo – pioggia , forte vento e neve si sono abbattuti ... (ilgiorno)

Il maltempo a Milano e in Lombardia sembra essere finito, ma il video di una slavina in Valmalenco lancia l'allarme per possibili valanghe dalle montagne.Continua a leggere (fanpage)