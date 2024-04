Malore in tribuna | la solidarietà dei tifosi bianconeri

(Di mercoledì 3 aprile 2024) A vincere sugli spalti ancora una volta sono stati i tantissimi e calorosidel Picchio. Forse è stata questa l’unica nota lieta della drammatica trasferta ligure. Nello scontro salvezza più importante del campionato sono stati quasi in settecento a sobbarcarsi all’incirca 500 chilometri per essere presenti nel momento più decisivo del cammino dei. Nonostante le tante presenze fatte registrare dal pubblico di casa, i supporters dell’Ascoli hanno permesso alla propria squadra quasi di giocare in casa. Ma è stato nel concitato finale che la tifoseria bianconera ha dimostrato la sua grande maturità. Durante la sospensione dell’incontro per ildi uno spettatore spezzino in, nel settore ospiti sono stati tolti tutti gli striscioni in segno di rispetto per il delicatissimo momento. Al termine ...

