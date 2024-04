Malattie e insetti C’è un’ordinanza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) A Cortona è in vigore fino al 30 novembrecon i provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delletrasmesse davettori ed in particolare dalle zanzare tigre e comune. Il provvedimento chiede di evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari) di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed impedire qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea. Ulteriori misure riguardano i conduttori di orti, che sono obbligati ad eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare dopo l’uso. Il provvedimento tocca anche i proprietari di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali.