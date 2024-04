Magneti Marelli | così Tecnomeccanica punta a entrare a Crevalcore entro giugno | tutti i numeri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Bologna, 3 aprile 2024 – “La formalizzazione diretta del piano industriale da parte dell’imprenditore interessato, Simone Ferrucci, apre oggi una nuova pagina con contenuti che permettono di guardare al futuro con fiducia. Con l’acquisizione da parte dici sono tutte le condizioni per portare a termine un percorso positivo, per salvaguardare l’occupazione e assicurare un futuro industriale allo stabilimentodi”.l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, dopo l’incontro in viale Aldo Moro del tavolo regionale sulla vertenzadi, nella bassa pianura bolognese. Dopo mesi di crisi nelle scorse settimane, nella sede del Mimit a Roma la comunicazione dell’assegnazione aSpa per ...