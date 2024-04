(Di mercoledì 3 aprile 2024) L'Aula della Camera ha respinto con 211 no e 129 si la mozione di spresentata contro il ministro dei Trasporti Matteo. Il leader della Lega dunque resta in sella, incassando ladella Camera che respinge, come previsto, la mozione di sdelle opposizioni che ne chiedano le dimissioni contestando al vicepremier e ministro dei Trasporti un presunto rapporto opaco la, e nello specifico con il partitoUnita afferente al presidente Vladimir Putin. Nella mozione, che porta le firme dei capigruppo di minoranza Richetti, Braga, Francesco Silvestri e Zanella, si rinfacciava in particolare l'siglato nel 2017 da Matteo, in qualità di segretario federale della Lega, conUnita, ...

Con l'ok della Camera è arrivato il primo via libera del Parlamento al ddl di ratifica del protocollo Italia-Albania (155 voti a favore, 115 contrari, 2 astensioni). Il protocollo, fortemente voluto ... (ilfogliettone)

Roma, 19 mar. (askanews) – “Credo non ci sia nulla più della linea politica che un governo vota in aula e rappresenta all’estero senza tentennamenti che rappresenti la compattezza di una ... (ildenaro)

Maggioranza compatta, fiducia a Salvini: nessun accordo con la Russia - L’Aula della Camera ha respinto con 211 no e 129 si la mozione di sfiducia presentata contro il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Il ...iltempo

Salvini, mozione di sfiducia respinta alla Camera con 211 no e 129 si. La Maggioranza si compatta - Le parole del capogruppo di FdI Tommaso Foti spiegano la mossa con cui la Maggioranza ha deciso di invertire l'ordine dei lavori della Camera per arrivare subito in serata alla votazione sulla mozione ...ilmattino

La Camera respinge la mozione di sfiducia a Salvini per l'accordo con Russia Unita - Nessuna fibrillazione della Maggioranza sul caso Lega-Russia Unita e sulla sfiducia ... Luca Ciriani e il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. L'opposizione compatta ma non basta Per Azione, che ha ...tg.la7