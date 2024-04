Madonna di Trevignano | i fedeli sfidano il vescovo | “Noi continuiamo a pregare qui”

Gisella Cardia non si presenta all'incontro del 3 aprile dopo la scomunica del vescovo sugli incontri per la Madonna di Trevignano . Il motivo (notizie.virgilio)

Pubblicato il 3 Aprile, 2024 Ogni 3 del mese Gisella Cardia e i suoi fedeli si danno appuntamento per pregare la Madonna e recitare il rosario in prossimità del lago di Bracciano. Lo scorso 3 ... (dayitalianews)

La veggente di Trevignano sfida il vescovo. Non c’è sosta per i fedeli di Gisella Cardia. Anche oggi, come ogni 3 del mese, gli adepti del culto della Madonna di Trevignano Romano si riuniscono per ... (ilfattoquotidiano)