Madonna dell’Arco | Afragola senza controllo | fujenti bloccano le strade

Tempo di lettura: 2 minuti Con le feste pasquali sono ritornate le processioni per la Madonna delle Galline che diventano "paranze" in scooter che si impossessano letteralmente della città utilizzando anche camion con mega casse per diffondere a livelli altissimi musica spesso di canzoni pro criminalità e camorra. Come si vede anche da alcuni video postati su Tiktok, che diversi utenti hanno segnalato al deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, i gruppi che accompagnano le processioni girano in sella alle moto senza casco bloccando le strade e strombazzando i clacson per richiamare l'attenzione sulla loro presenza. Quella tra le varie paranze è più di una rivalità, è una vera e propria "guerra", spesso fomentata dai clan.