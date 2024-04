Macchia Guardia di Finanza | I valori dello sport si coniugano perfettamente con quelli della Guardia di finanza

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Luigi, Comandante del Quartier Generaledie Coordinatore del comitato degli eventiivi per i 250 annifondazione del Corpo, ha dichiarato: "Il messaggio che vogliamo lanciare è quello di sottolineare che i, quali impegno, sacrificio, dedizione,

Guardia di Finanza in 5 eventi sportivi per i 250 anni del Corpo - Il 'tour' sportivo delle Fiamme Gialle passa dal "Nastro Rosa Tour", il Giro d'Italia a Vela, il 16 giugno, da Genova, per concludersi a Venezia il 20 luglio e il 13 luglio con la Barcolana a Trieste, ...libero

Truffa dei Pokemon, maxi sequestro della Guardia di Finanza a Rieti - Sono state recuperate complessivamente 31.360 carte da gioco contraffatte, alcune delle quali molto ambite dai collezionisti e di grande pregio ...ilgiornale