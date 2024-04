Ma se abbiamo già il “Parental control” | a cosa serve l’age verification?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) All’Italia piace, storicamente, creare leggi su leggi per ogni singola fattispecie. Lo vediamo per quel che riguarda il codice penale, quello civile e per tutte le norme che vanno a implementare – di anno in anno – anche le leggi a livello fiscale. Spesso e volentieri, questo florilegio di normative non fanno altro che generare confusione e rendere ogni decisione figlia dell’interpretazione. Sta accadendo la stessaanche per quel che riguarda l’opportunità di inibire l’accesso ai siti pornografici ai minori di 18 anni attraverso soluzioni che rispondono all’esigenza del. Nel nostro Paese, in realtà, c’è già una soluzione che agisce non sulle piattaforme, ma sul traffico in internet. Parliamo del cosiddetto ““. LEGGI ANCHE > Agcom cerca soluzioni per la age ...