M5S Campania | “Lavori illegittimi sulla strada del Mingardo | bene la sentenza del Tar”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Come Movimento 5 stelle esprimiamo soddisfazione per la recentedel Tar in merito al costone di falesia finito in polvere in prossimità della spiaggia dela Marina di Camerota. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha rigettato integralmente il ricorso presentato dal Comune di Camerota contro la Soprintendenza che aveva chiesto l’immediata sospensione dei. Una decisione che conferma la fondatezza delle nostre preoccupazioni. Fin da subito infatti avevamo denunciato la situazione con atti parlamentari, evidenziando il grave danno ambientale e paesaggistico causato dalla polverizzazione di un elemento di inestimabile valore naturalistico. Le falesie e le grotte di Camerota, parte del patrimonio mondiale Unesco, rappresentano una testimonianza straordinaria della presenza dell’uomo ...

I consiglieri regionali M5S Campania Ciampi e Cammarano: “Possibile conflitto di interessi se partecipano alla gestione imprenditori conciari”? “Il torrente Solofra na, in cui si immettono le ... (puntomagazine)

M5S, Villani : “Insufficienza del servizio di trasporto di Busitalia Campania a Mercato S. Severino, depositata interrogazione in Consiglio regionale” “ Busitalia Campania, società del Gruppo FS, ... (puntomagazine)

Tempo di lettura: 2 minuti“Il taglio di 1,2 miliardi dei fondi del Pnrr destinati alla sanità e in particolare alla realizzazione di opere per la sicurezza sismica delle strutture ospedaliere del ... (anteprima24)

“Autonomia differenziata, progetto scellerato”: convegno M5S a Salerno con Roberto Fico - La coordinatrice Villani: "Ogni regione avrà una regolamentazione diversa in quasi tutti i settori, con gravi ripercussioni sulla vita dei cittadini, sia sul piano dei servizi sociali, del welfare e d ...salernotoday

CASORIA. In dubbio l’uso del simbolo Più Europa a sostegno di Raffaele Bene - CASORIA – Mentre oramai la strada sembra in discesa per la riaffermazione di Raffaele Bene a Sindaco della città, vista l’incetta di candidature che sta collezionando, fino a formare una maxicoalizion ...minformo

Campania, esponenti M5S: “No alla restituzione dei beni confiscati ai Pellini, venerdì presenti alla manifestazione” - Napoli, 3 Aprile – “La restituzione dei beni confiscati ai fratelli Pellini, condannati in via definitiva per disastro ambientale, è una grave ingiustizia. La decisione della Corte di Cassazione di ...sciscianonotizie