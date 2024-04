L’Ucraina sta cercando ogni soluzione possibile alla mancanza di munizioni per la difesa aerea

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Assicurare che il flusso di aiuti militari non si interrompa per rendere inefficaci i bombardamenti russi sulle città, sostenere l’economia nazionale e ostacolare un potenziale rafforzamento avversario al fronte. Nell’ipotesi di una prossima controffensiva nemica, il governo ucraino mantiene alta la pressione sugli alleati per evitare che eventuali ritardi possano compromettere le opzioni militari ucraine. Un punto sollevato con forza dal ministro degli Esteri Dmytro Kuleba. «Se avessimo abbastanza sistemi di, ovvero i Patriot, saremmo in grado di proteggere non solo le vite della nostra gente ddistruzione, ma anche la nostra economia ddistruzione», ha affermato Kuleba in una recente intervista rilasciata a Politico. L’accento posto da Kuleba sulla necessità di poter disporre di più Patriot, il ...