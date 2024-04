Lucignano verso la Maggiolata | Perugini al vertice del Comitato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Arezzo, 3 aprile 2024 – L’edizione numero 85 dellaLucignanese prenderà il via giovedì 16 maggio con la tradizionale serata inaugurale. La prima uscita è in programma domenica 19, a questa seguirà la notturna di martedì 21 e gran chiusura in programma domenica 26 maggio, con la proclamazione del carro vincitore dell’edizione 2024 e la consegna del Grifo d’Oro. A livello organizzativo, le ultime settimane sono state contrassegnate da un avvicendamento alla guida della Festa. In esito ai risultati delle elezioni per il rinnovo delOrganizzatore, il nuovo Presidente è Guido, che subentra a Massimo Casini, figura storica negli ultimi decenni della Festa. Con Guido, nel Direttivo della Manifestazione, sono stati eletti Federica Pantani, Vice Presidente, Giulia Datteroni, ...