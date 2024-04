Luca Ward ospite al teatro ’Tiberini’ di San Lorenzo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Nuova tappa cesanense per ‘Teatri d’autore’, la stagione nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da Amat con i comuni del territorio e il contributo di Regione, MiC e Provincia. Venerdì alle 21,15 ilTiberini di Sanin Camporà l’attore, doppiatore e conduttore radiofonico, che porterà in scena ‘Il talento di essere tutti e nessuno’, scritto e diretto daVecchi. "Nel corso dei decenni – si legge nella presentazione -è entrato nell’immaginario collettivo degli italiani grazie al doppiaggio. ‘Pulp Fiction’, ‘Matrix’ e ‘Il Gladiatore’ sono solo la minima parte dei film cult a cui ha prestato la sua voce. Nello spettacolo in scena a Sanracconterà del ...