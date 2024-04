L' Uap ringrazia Rocca e Schillaci | la valida scelta a tutela della salute degli italiani

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) L'U.A.P. (Unione Ambulatori e Poliambulatori), sintesi delle più rappresentative associazioni imprenditoriali e di professionisti che operano nel S.S.N, vuole ancora una volta sottolineare il grande impegno profuso dal Ministroe dal PresidenteRegione Lazionell'aver compreso la necessità di sospendere il Nomenclatore Tariffario, la cui attuazione avrebbe sicuramente ucciso la sanità italiana, in quanto non era possibile aggiungere nuovi LEA senza avere destinato i fondi relativi, salvando così oltre 40.000 posti di lavoro. Infatti, non è pensabile poter eseguire un PAP test a soli € 5 o una visita specialistica a € 12 e ciò che più basisce è che i tecnici del settore non avessero compreso una situazione tanto grave, gestendo la sanità come un'asta al ribasso. La ...