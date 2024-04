Lotta | tutti gli italiani in gara al Preolimpico di Baku | Chamizo e Conyedo le punte | qualche sorpresa in arrivo?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Da venerdì 5 a domenica 7 aprileospiterà il torneo europeo di qualificazione olimpica verso Parigi 2024 di. Un appuntamento fondamentale per l’Italia ed in generale pergli atleti del Vecchio Continente che avevano fallito la prima chance di pass in occasione dei Campionati Mondiali di Belgrado andati in scena a settembre del 2023. Il movimento azzurro ha “bucato” l’ultima rassegna iridata ed è attualmente privo ditori qualificati per le Olimpiadi francesi, quindi c’è grande attesa per l’evento di questo weekend in Azerbaigian. La selezione tricolore asarà composta complessivamente da 16 elementi su 18 categorie di peso disponibili, infatti non ci sarannonei 65 kg stile libero e nei 130 kg della greco-romana. In palio 2 quote per ogni categoria ...