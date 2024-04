Lotta al bullismo e cyberbullismo | l’incontro a Cavaria

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Domenica 7 aprile alle ore 18:00 presso la Sala Civica dell’Antico Palazzo Comunale di Via Ronchetti 324 si terrà un incontro dove si affronterà sul tema delicato, quello dele del cyber. Relatore delsarà il dott. Matteo Fabris, psicologo dello sviluppo e ricercatore al Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino, di recente ospitato anche in Senato in qualità di esperto all’interno del convegno organizzato in occasione della giornata dedicata a questo complesso problema sociale. “La figura dello psicologo scolastico – racconta Matteo Fabris – è fondamentale, perché un giovane fa meno fatica a sfogarsi con una persona sconosciuta rispetto all’insegnante o al genitore. Il nostro compito è quello di essere presenti, ascoltare, creare fiducia nel ragazzo ma anche lavorare nelle classi e ...

