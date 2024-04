L’odio di Montanari | “Meloni ragiona come una neonazista? Canfora lo saprà dimostrare in tribunale video

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ci mancava Tommasoa fornire soccorso rosso allo storico Luciano. Nel salottino anti-ano di Dimartedì ampio spazio viene dato al rettore della università di Siena, chiamato a commentare le parole indecorose pronunciate contro la presidente del Consiglio. Giovanni Floris tenta una domanda conciliante che non fa altro che scatenare il livore dell’interlocutore “unaha detto cose dimostrabili, inargomentare”, esordisce. “Non è che anche voi a sinistra state esagerando con le parole, tenta il conduttore? Macché.sproloquia confidando nella grande dottrina di, querelato per le sue parole ...

