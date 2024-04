L’obbligo di utilizzo del sistema Pago PA Pago in rete per le istituzioni scolastiche ed il divieto di pubblicazione dell’IBAN dell’istituto

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 3 aprile 2024) A partire dal 30 giugno 2020 tutte le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese lepubbliche di ogni ordine e grado sono state invitate ad adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaformaPA per ogni tipologia di incasso, senza nessuna esclusione. Pertanto, come indicato nella Nota MI prot.n. 1125 dell’8 maggio 2020, il … L'articolo .