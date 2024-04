“Lo trovo surreale” Adesso il papà di Ilaria Salis attacca Meloni

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Non c’è pace per Roberto, e lo si può capire. Non è facile ritrovarsi propria figlia in carcere in un Paese straniero, detenuta da 13 mesi in via preventiva, accusata di un reato grave col rischio di passare mezza vita dietro le sbarre nello Stato di Orban. Ieri ildiaveva già spedito un segnale molto chiaro a Elly Schlein e al Pd facendo notare a chi intendesse candidare l’attivista che l’ipotesi può essere presa in considerazione solo se si tratta di una manovra credibile e se verrà eletta, cioè piazzata in alto nelle liste, altrimenti rischierebbe di essere “massacrata” in carcere. Oggi Roberto è tornato a parlare, stavolta al Foglio. Ci va giù duro con il Pd che avrebbe dovuto “gestire meglio” l’ipotesi di candidatura, evitando di far uscire l’informazione prima che “tutti fosse allineati” ...