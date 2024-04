Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 145 | 4 punti

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ha chiuso ina 145,4base il differenziale tra Btp edecennali, contro i 141 dell'apertura di oggi e i 144 della chiusura precedente. In crescita di 1,2il rendimento annuo italiano al 3,84%, mentre quello tedesco ne ha persi 0,3 al 2,39%.

Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 141 punti , rispetto ai 144 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano scende al 3,79%, rispetto al 3,83% della vigilia. (quotidiano)

spread BTP-Bund e tassi Italia in corsa, vittime della ‘maledizione’ Superbonus. Ansia debito assilla il governo Meloni - Nell’Italia costantemente alle prese con la voragine del debito pubblico, lo spread BTP-Bund a 10 anni può tornare a infiammarsi in qualsiasi momento, a seconda delle dichiarazioni che arrivano dal go ...finanzaonline

