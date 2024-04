Lo spread tra Btp e Bund sale a 149 punti

(Di mercoledì 3 aprile 2024) , rispetto ai 141 dell'avvio di seduta ed ai 144 della vigilia. Il rendimento del decennale italiano registra un aumento di un punto base al 3,85%, in controtendenza rispetto ai tassi degli altri titoli di Stato europei. Il rendimento della Germania scende di 4al 2,36%, quello della Spagna al 3,32% (-2), quello della Grecia al 3,43% (-1 punto) e del Regno Unito al 4,03% (-5).

spread BTP-Bund e tassi Italia in corsa, vittime della ‘maledizione’ Superbonus. Ansia debito assilla il governo Meloni - Nell’Italia costantemente alle prese con la voragine del debito pubblico, lo spread BTP-Bund a 10 anni può tornare a infiammarsi in qualsiasi momento, a seconda delle dichiarazioni che arrivano dal go ...finanzaonline

Borsa: Milano positiva con le banche, corre Fineco - La Borsa di Milano (+0,2%) prosegue positiva, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari si mettono in mostra le banche con il clima di incertezza sul taglio dei tassi d'interesse. Lo spr ...quotidiano