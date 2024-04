Avvio poco mosso per lo spread tra Btp e Bund . Il differenziale tra i due titoli di Stato apre la seduta a 132 punti , rispetto ai 131 punti della vigilia. Il rendimento del decennale italiano sale al ... (quotidiano)

Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo e sfiora i 144 punti rispetto ai 137 della chiusura di giovedì scorso. Si allargano anche i rendimenti dei titoli di Stato con i timori che la Fed temporeggi ... (quotidiano)

Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo e sfiora i 144 punti rispetto ai 137 della chiusura di giovedì scorso. Si allargano anche i rendimenti dei titoli di Stato con i timori che la Fed temporeggi ... (quotidiano)

Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 141 punti - Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 141 punti, rispetto ai 144 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano scende al 3,79%, rispetto al 3,83% della vigilia. (ANSA). (ANSA) ...ansa

Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 144 punti - Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo e sfiora i 144 punti rispetto ai 137 della chiusura di giovedì scorso. Si allargano anche i rendimenti dei titoli di Stato con i timori che la Fed temporeggi ...ansa

Borsa chiusura 2 aprile: tutte le piazze azionarie in ribasso, si salvano solo i titoli petroliferi, spread sopra 140, oro record - Il calo di Wall Street manda in rosso anche le Borse europee, tra cui soprattutto Milano, anche se salgono Saipem ed Eni per rialzo dei prezzi del petrolio. Si allarga lo spread Btp-Bund. Nuovi record ...firstonline.info