Lo chef stellato anima di Wck

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Nel 2010, quando un devastante terremoto colpì Haiti, lospagnolo José Andres aveva già raggiunto l’Olimpo dei ristoratori negli Stati Uniti, dove era arrivato 21enne nel 1990 da Barcellona e da El Bulli di Ferran Adrià. Le migliaia di persone lasciate senza casa – e senza cibo – nella distruzione del sisma indussero Andres a mettere a frutto le sue conoscenze e le sue capacità soccorrendo i più bisognosi. Nacque così la Ong ‘World Central Kitchen’ che da allora ha come missione cucinare per chi ne ha bisogno in tutto il mondo. Dal 2002 Wck è impegnata sui due fronti delle guerre in Ucraina e a Gaza. Fino a oggi, nella Striscia, a Wck ha distribuito localmente 32 milioni di pasti.