Lizzo chiarisce sull’addio alla musica in un video | cos’ha detto

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di mercoledì 3 aprile 2024) L’addiodiè stato frainteso, per questo la popstar si è rivolta ai social per chiarire il messaggio postato qualche giorno fa. Lo ha fatto,, con unin cui riprende punto per punto il messaggio che inevitabilmente è stato oggetto di speculazioni ed equivoci. Soprattutto il comunicato ha suscitato la reazione delle ballerine che in passato hanno denunciato la cantante per molestie sessuali, che attraverso il loro avvocato Ron Zambrano hanno commentato in un intervento su Entertainment Weekly: “Il suo ultimo post è solo un altro sfogo in cui cerca attenzione”, e soprattutto: “Dovrebbe invece dare uno sguardo onesto a se stessa”.In un ...