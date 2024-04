Livigno ha scoperto il talento di Tabanelli | Mi piace vincere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Per Floraè l’assoluta normalità. A 16 anni firma il bis ai Mondiali juniores di Big Air, alloro che in bacheca finirà accanto ai due ori collezionati alle Olimpiadi Giovanili di Gangwon (Corea del Sud) dove ha anche avuto l’onore di svolgere il ruolo di Portabandiera azzurra. Non le pesano la nomea di predestinata, le aspettative alla Jannik Sinner o alla Benedetta Pilato, altri due atleti nati dopo il 2000 e ben presto vincitori di trofei e medaglie. "Amo- confessa Floradopo il suo trionfo a-, ho davvero iniziato con il botto. Ma devo imparare a perdere". Due podi in Coppa del Mondo nella sua prima stagione tra i grandi, terzo posto nella generale di Big Air, la sua disciplina prediletta: salti, evoluzioni e tricks. Con un occhio speciale a ...