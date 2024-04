LIVE – Sonego-Nagal 1-6 2-1 | secondo turno Atp Marrakech 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo ATP 250 di(terra rossa). Il torinese, in qualità di quarta forza del tabellone, ha potuto usufruire di un bye all’esordio. Il suo primo avversario è il top cento indiano, che ha debuttato con un successo in rimonta ai danni del transalpino Corentin Moutet. I due giocatori quest’anno si sono già incontrati alla fine di febbraio nel primodell’ATP 500 di Dubai, con l’azzurro che riuscì ad imporsi dopo quasi due ore e mezza di battaglia. Anche in questo caso saràa partire con i favori del pronosticole quote dei bookmakers. Quest’ultimo, fresco di separazione con lo ...

Sumit Nagal vs Lorenzo Sonego Preview & Prediction | 2024 Grand Prix Hassan II | Round of 16 - Sumit Nagal vs Lorenzo Sonego will be televised LIVE on Sky Sports in the UK Where can I stream Sumit Nagal vs Lorenzo Sonego in the UK Sky Sports subscribers can stream Sumit Nagal vs Lorenzo Sonego ...thestatszone

Berrettini-Munar oggi, Atp Marrakech 2024: l'orario e dove vederla in diretta - Il vincitore giocherà contro chi avrà la meglio nella sfida tra Lorenzo Sonego e Sumit Nagal. Ai quarti potrebbe quindi esserci un derby italiano. L'incontro tra Berrettini e Munar, ottavo di finale ...today

Sinner 2°, la distanza con Djokovic aggiornata: la classifica ATP LIVE - Scopriamo tutte le prime 35 posizioni, i punti e quanto manca al campione di Sesto Pusteria per raggiungere la vetta. Tra gli italiani in top 100, oltre a Musetti ci sono anche Arnaldi, Sonego, ...tuttosport