LIVE Sonego-Nagal 0-5 | ATP Marrakech 2024 in DIRETTA | doppio break per il giocatore indiano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-KOTOV (2° MATCH DALLE 13.00) LADI BERRETTINI-MUNAR (3° MATCH DALLE 13.00) LADI FOGNINI-DJERE (4° MATCH DALLE 13.00) 40-30 Impatta benissimo la risposta di rovescio. 40-15 Rimbalza nei pressi della riga il rovescio di. 40-0 Altro servizio vincente per. 30-0 Terzo ace del match per. 15-0 Buona palla corta giocata dain uscita dal servizio. 5-0. Parte via un altro dritto ache sta colpendo davvero male la palla. 40-15 Ancora la risposta di rovescio da sinistra dà problemi a ...