LIVE Sonego-Nagal 0-3 | ATP Marrakech 2024 in DIRETTA | immediato break per l’indiano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-KOTOV (2° MATCH DALLE 13.00) LADI BERRETTINI-MUNAR (3° MATCH DALLE 13.00) LADI FOGNINI-DJERE (4° MATCH DALLE 13.00) 40-A Buon passante diche è stato deviato anche dal nastro: palla del doppio. 40-40 Brutto errore con il dritto da parte diche aveva una palla comoda da attaccare. A-40 Servizio al corpo vincente per. 40-40 Non eccezionale il recupero disulla smorzata, viene infilato dallo strettino di. A-40 Non trova il campo con il lungolinea di dritto. 40-40 Largo di poco il dritto di ...