LIVE – Novara-Chieri | gara-3 quarti Playoff A1 Femminile 2023 2024 volley in DIRETTA

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Latestualedi-3 deidi finale deiScudetto della Serie A1di. Le due squadre piemontesi, vincitrici di due Coppe europee (Challenge Cup pere Cev Cup per) tornano in campo per la sfida decisiva. Dopo aver travolto le avversarie a Torino pareggiando la serie, le ragazze di Lorenzo Bernardi vogliono ripetere la grande prestazione di-2 e completare la rimonta chentirebbe l’accesso alle semifinali Scudetto. Le azzurre vanno dunque a caccia della vittoria per festeggiare davanti al proprio pubblico. Le ragazze di Giulio Bregoli, uscite ...

A Novara la presentazione del libro "Alter Erebus" - Appuntamento con la letteratura. Sabato 6 aprile al Circolo dei lettori alle 18 a Novara sarà presentato il libro "Alter Erebus" con Nicholas Ciuferri e Roberto Gallaurese. Seguirà alle 22 il LIVE dei ...novaratoday

Novara – Lumezzane 1-1: diretta LIVE e risultato finale - La partita Novara - Lumezzane di sabato 30 marzo 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 34ma giornata del girone A di Serie C ...calciomagazine

Gianluca Grignani: «Quando scrivo provo un dolore enorme. E rischio il melodramma» - Il concerto del cantante al Taneto di Gattatico (Reggio Emilia): «La data zero a Novara Ero arrabbiato» ...corrieredibologna.corriere