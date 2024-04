LIVE Novara-Chieri 3-1 | A1 volley femminile in DIRETTA | Igor Gorgonzola in semifinale contro Conegliano!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.45: Per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 22.45: In casaMarkova ha chiuso con 25 punti all’attivo, molto bene anche Bosetti che ha conquistato 14 punti e Danesi con 11. Per19 punti di Grobelna, 17 punti per Skinner, 13 per Zackhaiou 22.43: Sarà dunquea sfidarenellache scatterà domenica. Bernardi spera per l’occasione di recuperare Akimova, non al meglio della condizione per un problema al braccio, e Buijs, acciaccata. 22.41: Partita che sfuggiva ad ogni pronostico e che ha rispettato le attese della vigilia. Difficile inquadrare un match con rimonte da una parte e dall’altra con le due squadre che a sprazzi hanno espresso un’ottima pallavolo. Alla ...