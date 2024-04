LIVE Novara-Chieri 1-1 | A1 volley femminile in DIRETTA | l’Igor Gorgonzola pareggia il conto | 25-21

(Di mercoledì 3 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-5 Invasione3-4 Errore Markova 3-3 Skinner vincente sulle mani del muro da zona 4 3-2 Mano out Markova da zona 4 2-2 Palla spinta vincente di Skinner da zona 4 2-1 Vincente Markova da zona 2 1-1 Vincente Skinner da zona 4 1-0 Out Skinner da zona 4 25-21 Primo tempo di Danesi ed è parità!ha cambiato marcia nel finale del set ed è riuscita a conquistare il secondo set 24-21 Il pallonetto di Markova da zona 2 23-21 Murooooooooooooooooooooo Zackhaiouuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 23-20 Out il tocco di Malinov 22-20 Mano out Markova da zona 2 21-20 Murooooooooooooooooo Markovaaaaaaaaaaaaaaaaa 20-20 Errore al servizio19-20 Il pallonetto lungo di Skinner da zona 2 19-19 Primo tempo Zackhaiou 19-18 Muroooooooooooooooooooo Szakmaryyyyyyyyyyyyyyy 18-18 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-6 Diagonale di Markova da zona 2 5-6 Alzata in bagher di Malinov e primo tempo vincente di Zackhaiou 5-5 primo tempo di Bonifacio 4-5 primo tempo ... (oasport)

LIVE Novara-Cuneo, A1 volley femminile in DIRETTA: gara-3 decisiva per l’accesso in semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara 3 dei quarti di finale dei playoff di Serie A1 di volley femminile 2023-2024 tra Igor Gorgonzola Novara e Real ...oasport

Novara-Chieri: una partita che vale la stagione. In diretta dalle 20,30 su Raiplay - Una partita che vale, da sola, quasi una stagione: tra poco in campo al PalaIgor di Novara il derby fra Igor Gorgonzola Novara e Reale Mutua Fenera Chieri ’76, inizio ore 20,30 in diretta su Rai Play, ...rainews

A Novara la presentazione del libro "Cattivi bambini" - Appuntamento con la letteratura. Sabato 6 aprile al Circolo dei lettori alle 18 a Novara sarà presentato il libro di "Alter Erebus" "Cattivi bambini" con Nicholas Ciuferri e Roberto Gallaurese. Seguir ...novaratoday