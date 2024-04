LIVE Monza-Trento 0-1 | Superlega volley 2024 in DIRETTA | padroni di casa avanti 23-19 nel secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-PERUGIA DIDALLE 20.30 23-20 Primo tempo vincente di Podrascanin. 23-19 Muro vincente da parte di Gabriele Di Martino, che capisce le intenzioni di Rychlicki. 22-19 Mani fuori cercato e trovato da Ran Takahashi. 21-19 Monster block per Michieletto.riesce a cambiare palle nonostante enormi difficoltà. 21-18 ACE!! Servizio imprendibile all’incrocio delle righe per Galassi. TIME-OUT ITAS TRENTINO 20-18 Attacco vincente di Szwarc che riportadi due lunghezze. 19-18 Ottimo servizio di Galassi che obbliga Laurenzano ad una ricezione slash sfruttata perfettamente da Di Martino. 18-18 Szwarc piega le mani del muro piazzato male e sorprende gli uomini in ...