LIVE Monza-Trento 0-0 | Superlega volley 2024 in DIRETTA | pochi minuti al via di gara-2

(Di mercoledì 3 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-PERUGIA DIDALLE 20.30 20.27 Le due formazioni entrano in campo. A breve verranno svelati i due sestetti titolari. 20.25 Bisogna sempre ricordare l’assenza importante tra le fila dell’Itas Trentino. Fabio Soli non può contare sul proprio palleggiatore titolare, Riccardo Sbertoli. Però nelle gare finora disputate si è ben comportato Alessandro Acquarone. 20.22è già stata capace di beffarein questa stagione. Le due squadre si sono affrontate nel corso della semifinale di Coppa Italia. A sorpresa si è imposta la formazione brianzola, che ha sconfitto i campioni d’Italia in carica con il punteggio di 3-2. 20.19-1 ha dimostrato come la squadra di Fabio Soli sia la ...