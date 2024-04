LIVE Milano-Perugia 14-14 | Superlega volley 2024 in DIRETTA | regna l’equilibrio nel primo parziale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-18 Loser continua a marcare punto intempo. 15-18 Servizio vincente di Plotnytskyi,chiama time-out. 15-17 Ancora ace di Plotnytskyi, l’ucraino è micidiale dai nove metri. 15-16 Spallata di Ben Tara da posto quattro. 15-15 Reggers trova le mani del muro da seconda linea. 14-15 In rete il servizio di Kaziyski. 14-14 Difesa meravigliosa di Catania e mani-out in contrattacco di Ishikawa. 13-14 Si gioca solo al centro, Vitelli ancora vincente. 12-14 Giannelli risponde,tempo di Flavio. 12-13 Porro insiste al centro, a segno anche Vitelli. 11-13 Esce la battuta di Loser. 11-12 Ancora untempo di Loser,sta tenendo bene in ricezione. 10-12 Ben Tara prende l’ascensore e passa in parallela. 10-11 ...