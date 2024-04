LIVE Milano-Perugia 1-1 | Superlega volley 2024 in DIRETTA | 13-17 | i Block Devils provano l’allungo nel terzo parziale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-19 Errore da seconda linea di Ben Tara. 13-19 Invasione a rete di Porro,in difficoltà. 13-18 Aceee di Semeniuk. 13-17 Stampatona di Giannelli su Ishikawa. 13-16 Parallela piazzata di Plotnytskyi, break pesante. 13-15 Colpo profondo in posto cinque per Semeniuk. 13-14 Ancora un errore al servizio per i. 12-14 Primo tempo imprendibile di Flavio. 12-13 Errore dai nove metri anche per Russo. 11-13 Reggers servemente in rete. 11-12 Pallonetto di Kaziyski. 10-12 Murone di Russo su Vitelli, la copertura diha fatto i miracoli. 9-11 Giannelli adesso sovraccarica Ben Tara e fa bene. 9-10 Colpo felpato di Ishikawa. 8-10 Plotnytski mette giù una palla difficile. 8-9 Acee di Porro. 7-9 Reggers ...