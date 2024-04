LIVE Italia-Svezia 5-5 | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | gli azzurri riaprono l’incontro! Ci si gioca tutto all’ultimo end

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.42. Due stone svedesi a punto dopo i primi 4 tiri, doppia guardia centrale per l’11.38: Sono due per l’! Ci siend. Partita che si è infiammata nella seconda parte eche ha fatto soffrire ladopo un avvio stentato 11.37: E’ leggermente corto il tiro di Retornaz ma, ripetiamo, era difficilissimo. Sicuramente c’è un punto per l’, forse due, sicuramente non tre per cuiend l’dovrà rubare la mano per battere la11.36: Retornaz deve rischiare! C’è già una stone azzurra a punto e Edin ha piazzato una stone vicinissima. Deve riuscire ad allontanarla ma ...