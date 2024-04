LIVE Italia-Svezia 3-5 | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | settimo end annullato

(Di mercoledì 3 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.10: Sono tre le stone svedesi a punto dopo 8 tiri dell’ottavo end 11.07: Due stone svedesi a punto dopo 4 tiri dell’ottavo end 11.02: Retornaz riesce promuovendo la guardia azzurra a trovare la bocciata che annulla ilend. L’tiene la mano e si procede con gli svedesi avanti 3-5 10.59: La trova Mosaner, la doppia al suo ultimo tiro dell’end. Ora quando mancano 4 tiri c’è solo una stone azzurra a punto. Si va verso l’annullamento dell’end 10.58: Non riesce la tripla a Mosaner, resta una stone svedese nella casa e ora l’potrebbe essere costretta ad andare per il punto 10.57: Una stone svedese a punto senza guardia centrale dopo 8 tiri. 10.54: Due stone svedesi a punto dopo i primi 4 tiri delend. Guardie esterne da ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Svezia , partita valevole per la dodicesima sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024 , in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.54: Due stone svedesi a punto dopo i primi 4 tiri del settimo end. Guardie esterne da entrambe le parti per gli azzurri 10.50: Si salva Edin con una ... (oasport)

Italia-Svezia oggi in tv, orario Mondiali curling 2024: programma, dove vederla, streaming - il palinsesto tv e streaming di Italia-Svezia, match valido per i Mondiali 2024 di curling maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel, prevista la diretta LIVE ...oasport

