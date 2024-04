LIVE – Italia-Olanda 0-0 | girone Mondiali curling maschile 2024 | segui la DIRETTA

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Latestualedi, partita valevole per la tredicesima sessione del round robin deglidi, in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella (con Francesco De Zanna nel ruolo di alternate), dopo aver affrontato in mattinata la Svezia prima della classe, tornano sul ghiaccio per incontrare la compagine orange. Gli azzurri allenati da Ryan Fry vanno a caccia di un altro successo e guadagnare posizioni. D’altro canto, lo skipper Wouter Goesgens ed i compagni Laurens Hoekman, Jaap van Dorp e Tobias van den Hurk (Alexander Magan riserva), vogliono mettere in difficoltà la formazione tricolore per risalire la classifica. Si preannuncia ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Svezia , partita valevole per la dodicesima sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024 , in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.55: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alle 14.00 per la sfida tra Italia e Olanda. Buona giornata! 11.53: Terza sconfitta ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.43: La rassegna iridata va in scena a Schaffhausen (Svizzera) dal 30 marzo al 7 aprile. Sono diverse le pretendenti al titolo iridato, a incominciare ... (oasport)

