(Di mercoledì 3 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questadella terzadeldei, animata da una fuga nella prima parte del percorso e poi caratterizzata da un paio di pesanti cadute, riguardantie Ayuso, al momento ammaccati ma senza conseguenze, e dallavinta dadavanti all’italiano Zambanini. LA CLASSIFICA GENERALE DELDEIDOPO LA TERZA1 ROGLI? Primož BORA – hansgrohe 8:36:01 2 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 0:10 3 EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step 0:11 4 VINGEGAARD Jonas Team Visma ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10 Meintjes viene ripreso a 15 km d all’arrivo! 17.07 Meintjes scollina per primo! La salita è terminata, ora inizia una breve discesa prima dell’ultimo ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ultimo chilometro! 17.28 Sono 2 i km all’arrivo! 17.27 Ripresi i tre fuggitivi. gruppo nuovamente compatto. 17.25 Sono 4 i km all’arrivo! 17.21 Ora ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUINTEN Hermans ! L’accelerazione vince nte del belga che si impone sul traguardo di Altsasu. 500 metri all’arrivo… volata atipica, con la strada che va ... (oasport)

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Hermans vince la volata di Altsasu, Zambini secondo! Roglic leader, ma con una caduta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l'arco di questa Diretta LIVE della terza tappa del Giro dei Paesi Baschi, animata da una fuga nella prima par ...oasport

Berchidda LIVE - Un viaggio nell'archivio di Time in Jazz, il trailer ufficiale del film [HD] - Regia di Gianfranco Cabiddu, Michele Mellara, Alessandro Rossi . Da lunedì 15 aprile al cinema.mymovies

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2024, tappa di oggi in DIRETTA: frazione con possibili attacchi da lontano. Aggiornamenti dalle 14.30 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della terza tappa del Giro dei Paesi Baschi 2024, breve corsa a tappe che si svolge nella caratteri ...oasport