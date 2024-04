LIVE Giro dei Paesi Baschi 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Hermans vince la volata di Altsasu! Roglic resta leader nonostante la caduta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10 Meintjes viene ripreso a 15 km d all’arrivo! 17.07 Meintjes scollina per primo! La salita è terminata, ora inizia una breve discesa prima dell’ultimo ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.32 caduta in gruppo! caduta in gruppo! coinvolto Primoz Roglic. 16.30 La carovana si sta avvicinando al GPM di terza categoria di Olaberria. 16.27 In ... (oasport)