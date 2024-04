LIVE – Fognini-Djere 7-61 | 2-6 | 3-4 | secondo turno Atp Marrakech 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo ATP 250 di(terra rossa). Quarto confronto in carriera tra i due, che tornano ad affrontarsi a distanza di circa un anno. Nel 2023aveva avuto la meglio sulla terra rossa di Buenos Aires, mentresi era imposto nel 2021 sull’erba di Wimbledon (pochi mesi prima era stato però sconfitto ancora sulla terra battuta, a Ginevra). Accreditato della prima testa di serie,ha beneficiato di un bye al primoe farà dunque il suo debutto nel torneo. Di contro, Fabio non solo ha battuto in tre set Gaston ma ha anche vinto due partite nel tabellone di ...