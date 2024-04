LIVE Fognini-Djere 7-6 | 2-6 | 2-3 | ATP Marrakech 2024 in DIRETTA | c’è il break del serbo nel 3° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-NAGAL LADI COBOLLI-KOTOV LADI BERRETTINI-MUNAR 3-2 Contrattacca bene ilcon il dritto, poi l’errore di rovescio del ligure.. 0-40 Dritto in rete dell’azzurro. 0-30 Bel dritto in cross di, lungo il recupero di. 0-15 Di poco lunga la soluzione inside in di. 2-2 Ace (7°). 40-30 Tre dritti di fila inside out di, ultimo dei quali vincente. 30-30 Prima vincente. 15-30 Fantastico vincente di dritto lungolinea di! 15-15 Erroraccio di rovescio da vicino alla rete del. 15-0 ...