LIVE Fognini-Djere 0-0 | ATP Marrakech 2024 in DIRETTA | inizia il match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-NAGAL LADI COBOLLI-KOTOV LADI BERRETTINI-MUNAR Lasloal servizio 20:42 Dall’altra parte della rete il serbo Laslo, prima testa di serie del torneo marocchino e numero 38 del mondo. Giocatori in campo! 20:40 L’azzurro cerca punti preziosissimi per mettere in ghiaccio la presenza al Roland Garrosmente in tabellone. Vincendo sarebbe infatti virtualmente 91° in classifica. 20:35 Chiude in 3 set Berrettini! A breve faranno il loro ingresso in campo Fabioe Laslo. 16:41 Sonego ha battuto per 6-4 al terzo Nagal. Adesso in campo Cobolli e Kotov sul ...