LIVE Cobolli-Kotov | ATP Marrakech 2024 in DIRETTA | si comincia con l’azzurro in risposta

(Di mercoledì 3 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-NAGAL DALLE 13.00 LADI BERRETTINI-MUNAR (3° MATCH DALLE 13.00) LADI FOGNINI-DJERE (4° MATCH DALLE 13.00) 30-30 Il nastro trascina in corridoio il dritto incrociato del. 15-30 Peccato. Scambio prolungato chiuso dall’errore con il rovescio in back del toscano. 0-30 Flavio arriva perfettamente sulla palla corta dell’avversario e gioca un ottimo rovescio in avanzamento. 0-15 Accelerazione lungolinea di dritto improvvisa di, che chiude con il successivo inside in. PRIMO SET 15:45 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via al match con il russo al servizio. 15:42 Accolti dall’applauso del ...