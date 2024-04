LIVE Cobolli-Kotov 1-6 | ATP Marrakech 2024 in DIRETTA | il russo domina il primo parziale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-NAGAL DALLE 13.00 LADI BERRETTINI-MUNAR (3° MATCH DALLE 13.00) LADI FOGNINI-DJERE (4° MATCH DALLE 13.00) 6-1set. Larghissimo il dritto dell’azzurro, che dovrà necessariamente cambiare marcia per cercare di lottare in questo match. AD-40 Set point. Stavolta il dritto inside out del moscovita è ben giocato. 40-40 Servizio vincente del. 40-AD Palla del controbreak. Decolla il dritto inside out in uscita dal servizio di. 40-40 Ancora con il dritto inside in vincente il toscano tiene vivo il...