LIVE Cobolli-Kotov 1-6 5-4 | ATP Marrakech 2024 in DIRETTA | il russo serve per rimanere nel set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-NAGAL DALLE 13.00 LADI BERRETTINI-MUNAR (3° MATCH DALLE 13.00) LADI FOGNINI-DJERE (4° MATCH DALLE 13.00) 0-30 Arriva la stecca di dritto di. 0-15 E’ lungo il rovescio dal centro del. 5-4 Game. Servizio e dritto a segno per l’azzurro. Dopo il cambio di camposervirà pernel set. 40-30 Arriva il secondo doppio fallo della testa di serie numero 8. 40-15 Non passa il rovescio diin uscita dal servizio. 40-0 Gran seconda esterna del toscano. 30-0 La deviazione del nastro manda fuori tempo. 15-0 ...